الصدر يدعو مجددا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية فى العراق

بغداد - (د ب أ):

جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو معارضة وطنية.

ودعا "الراغبين بالمشاركة في الحكومة، محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة" وأشار إلى أنه ينبغي وضع حد سريع لما يحدث في الموصل.

وأوضح "سنكَون شركاء في العملية السياسية من دون عنف".

وخاطب الصدر الأحزاب الخاسرة بالانتخابات قائلا:"لا يمكن أن تكون خسارتكم مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية".