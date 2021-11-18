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الصدر يدعو مجددا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية فى العراق

05:41 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الصدر يدعو مجددا إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية فى العراق

الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ):

جدد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الخميس الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية أو معارضة وطنية.

ودعا "الراغبين بالمشاركة في الحكومة، محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد وتصفية الحشد الشعبي من العناصر غير المنضبطة" وأشار إلى أنه ينبغي وضع حد سريع لما يحدث في الموصل.

وأوضح "سنكَون شركاء في العملية السياسية من دون عنف".

وخاطب الصدر الأحزاب الخاسرة بالانتخابات قائلا:"لا يمكن أن تكون خسارتكم مقدمة لخراب ونهاية العملية الديمقراطية".

مقتدى الصدر العراق حكومة أغلبية وطنية

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