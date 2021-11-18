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اتفاق إماراتي إسرائيلي على تصميم سفن عسكرية وتجارية للعمليات الأمنية

11:41 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
اتفاق إماراتي إسرائيلي على تصميم سفن عسكرية وتجارية للعمليات الأمنية

اتفاق إماراتي إسرائيلي على تصميم سفن عسكرية وتجاري

أبوظبي/ تل أبيب- (أ ف ب):

وقعت مجموعة إيدج لصناعات الدفاع المملوكة للإمارات، وشركة آي.إيه.آي الإسرائيلية لصناعة الطيران، الخميس، اتفاقا لتصميم سفن عسكرية وتجارية غير مأهولة.

وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن سفن (17 إم) غير المأهولة ستُصمم لتنفيذ عمليات أمنية وإزالة الألغام والاستطلاع، ضمن إمكانيات أخرى.

وأقامت الإمارات وإسرائيل علاقات دبلوماسية العام الماضي في اتفاق بوساطة أمريكية.

هذا المحتوى من

AFP
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