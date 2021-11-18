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إصابة شرطيين في سلوفاكيا خلال احتجاجات ضد تدابير مكافحة كورونا

04:34 ص الخميس 18 نوفمبر 2021
إصابة شرطيين في سلوفاكيا خلال احتجاجات ضد تدابير مكافحة كورونا

فيروس كورونا

براتيسلافا - (د ب أ):

أصيب اثنان من عناصر الشرطة بجروح جراء الألعاب النارية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا الأربعاء خلال احتجاجات ضد تدابير الحكومة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال تسعة متظاهرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم تسجيل عشر مسيرات مختلفة فى براتيسلافا وحدها بمناسبة العطلة العامة في 17 نوفمبر في جميع أنحاء البلاد.

وتحيي سلوفاكيا وجمهورية التشيك في ذلك اليوم ذكرى الاحتجاجات الطلابية التي أشعلت شرارة الثورة المخملية ضد الديكتاتورية الشيوعية قبل 32 عاما.

وطغت المظاهرات على إحياء الذكرى السنوية هذا العام وبعضها من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى الحكومة ومؤسسات حكومية أخرى في براتيسلافا وطالبوا بإنهاء "ديكتاتورية فيروس كورونا".

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