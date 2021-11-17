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إيطاليا وفرنسا تعتزمان توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي

06:44 م الأربعاء 17 نوفمبر 2021
إيطاليا وفرنسا تعتزمان توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي

إيطاليا وفرنسا


روما - (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما الأسبوع المقبل لتوقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين، حسبما قالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ماكرون سيزور العاصمة الإيطالية يومي 25 و26 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي خلال زيارته لإيطاليا، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول.
ولم يصدر بعد تأكيد رسمي بشأن اللقاء.
وكان ماكرون ودراجي أعلنا قبل أشهر أنهما يرغبان في توقيع الاتفاقية هذا العام.

وفي عام 2017، بدأ ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني التخطيط لتوقيع اتفاقية مماثلة لتعزيز التعاون بينهما.
وتوقفت المحادثات في هذا الشأن بعد رحيل حكومة جينتيلوني، إلا أن دراجي ضغط مجددا من أجل توقيع الاتفاقية مع فرنسا.

إيطاليا فرنسا إيمانويل ماكرون ماريو دراجي

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