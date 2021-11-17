شبكة أمريكية: هيئة الغذاء والدواء ستوافق رسميًا على جرعة ثالثة من لقاح فايزر

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ستصدر الموافقة رسميا على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للبالغين فيما فوق الـ 18 عاما ، خلال اجتماعها غدا الخميس.

وأضافت "سى إن بى سى" اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تأتي بعد ثلاثة أسابيع فقط من موافقة مركز الأمراض والوقاية منها الأمريكي على إعطاء جرعات التطعيم من أى من اللقاحات المعتمدة في الولايات المتحدة وتشمل لقاح فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون لشرائح عمرية معينة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن الأشخاص الذين تلقوا أي من التطعيمات المعتمدة، يمكنهم في الجرعات المعززة الحصول على أي نوع من اللقاحات الثلاثة بصرف النظر عن نوع الجرعتين السابقتين.

وتشير الدراسات إلى أن فاعلية اللقاحات تتضاءل بعد مرور ستة إلى ثمانية أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مشيرة إلى أن فاعلية لقاح فايزر تبلغ 6ر95 بالمائة وأنه من الأفضل تلقي جرعات معززة على الأقل شهرين قبل ذلك.

وفي شهر أغسطس الماضى، حصل لقاح شركة "فايزر"، المضاد لكوفيد-19، على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ليصير أول لقاح يحصل على ترخيص رسمي في الولايات المتحدة.

وكان اللقاح قد حصل على إذن للاستخدام في حالات الطوارئ، ولكن الموافقة الجديدة تعني الإذن باستخدامه على جرعتين تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، لمن يبلغون سن 16 عاماً فأكثر.