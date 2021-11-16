Masrawy logo white

سفير مصر في كندا يبحث سبل تعزيز العلاقات الإفريقية الكندية

11:30 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
سفير مصر في كندا يبحث سبل تعزيز العلاقات الإفريقية الكندية

السفير أحمد أبو زيد

كندا - (أ ش أ)

استقبل السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا اليوم الثلاثاء جريج فيرجوس عضو مجلس العموم الكندي نائب رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الكندية - الإفريقية وعضو تجمع نواب البرلمان الكندي من أصول إفريقية.

يأتي اللقاء في إطار التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الكندية الإفريقية، والاستماع إلى تقييم مصر للتحديات التي تواجه القارة وكيفية التعاون بين البلدين من أجل دعم القضايا والأولويات الإفريقية.

واستعرض السفير أبو زيد أبرز الفرص والتحديات التي تواجه العلاقات الكندية - الإفريقية، والأنشطة الذي يمكن أن تضطلع بها كندا خلال الفترة القادمة من أجل الانخراط بصورة أكبر مع القارة الأفريقية لمساعدتها في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.

كما استعرض السفير أبو زيد تقييم مصر لأبرز التطورات على الساحة الإفريقية؛ لاسيما التحديات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل وملف مياه النيل، وما تقدمه مصر من دعم إلى أشقائها في القارة، مبرزًا فرص التعاون المصري - الكندي في هذا الشأن.

من جانبه، أشاد فيرجوس بدور مصر في محيطها الإفريقي، والاهتمام الكندي بالتعاون معها من أجل دعم جهود التنمية وتعزيز السلام في القارة.

وحرص البرلماني الكندي على التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه أبرز القضايا الإفريقية التي تهم صانع القرار في بلاده، والإطلاع على رؤية مصر لسبل تعزيز العلاقات الكندية - الإفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والثقافية، معربًا عن توقعه بأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من الانخراط الكندي في إفريقيا.

هذا المحتوى من

Asha
السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا العلاقات الإفريقية الكندية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
941

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

345848

إجمالي الإصابات

19636

إجمالي الوفيات

288879

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل-زيادة الوفيات مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا