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مسؤولة أمريكية: واشنطن تعتزم بيع طائرات "إف 35" للإمارات

09:14 م الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
مسؤولة أمريكية: واشنطن تعتزم بيع طائرات "إف 35" للإمارات

طائرة إف-35

وكالات

قالت مسؤولة أمريكية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدمًا في بيع 50 طائرة مقاتلة شبح "إف-35" لدولة الإمارات العربية المتحدة لكن يتعين أن يكون هناك تفاهم واضح بخصوص "التزامات إماراتية". جاء ذلك وسط بطء التقدم في عملية البيع، حسبما ذكرت "رويترز".

وأضافت ميرا ريسنيك نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكالمة مع الصحفيين: "نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكد من أن لدينا تفاهما متبادلاً واضحًا لا لبس فيه فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم"، دون أن توضح ما هي هذه الالتزامات.

وتباطأ بيع 50 طائرة حربية إف-35 للإمارات وسط مخاوف في واشنطن بخصوص علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في البلاد.

ووافقت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات بعد أن أقامت الإمارات العام الماضي علاقات مع إسرائيل. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها سوف تمضي قدمًا في عملية البيع.

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