بريطانيا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى لبنان

لندن - (بي بي سي)

قالت وزارة الخارجية البريطانية عبر موقعها الإلكتروني إنها تنصح بتجنب السفر إلى لبنان إلا في حالات الضرورة مع استثناء مناطق معينة نصحت بتجنب السفر إليها كليا.

وشددت الوزارة على ضرورة تجنب السفر على الإطلاق إلى مناطق المخيمات الفلسطينية والحدود السورية ومنطقة الهرمل.

كما ذكرت الوزارة أنه، ولمخاوف أمنية، فإنها تنصح بتجنب السفر إلى عدة مناطق بينها الضاحية الجنوبية لبيروت وطرابلس وعكار وطريق رياق بعلبك، إلا في حالات الضرورة.