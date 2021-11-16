أرمينيا: أذربيجان اعتقلت 12 عنصرًا من قواتنا

يريفان - (د ب أ)

قالت أرمينيا اليوم الثلاثاء إن أذربيجان اعتقلت 12 عنصرا من قواتها خلال الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا.

من جانبه، تحدث جيش أذربيجان عن إصابة شخصين في صفوفه، لكنه لم يؤكد تقارير عن حالات وفاة في جانبه.

وكان القتال قد اندلع أمس في موقعين على الحدود بين البلدين.

ووفقا لأذربيجان، تعرض عمال لإطلاق نار من القوات الأرمينية أثناء قيامهم بتحصين الحدود.

وتبادلت الدولتان الاتهامات اليوم الثلاثاء باستخدام أسلحة صغيرة ومدفعية.