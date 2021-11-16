الكويت: تفويض ولي العهد بتعيين رئيس الحكومة وإصدار المراسيم الأميرية

وكالات:

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الحكومة والوزراء.

وبحسب الجريدة الرسمية الكويتية، نص المرسوم الأميري على الاستعانة بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.

وأوضحت أن المرسوم يشمل تفويضا لولي العهد باقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها لمجلس الأمة.

وبات متاحا الاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.

كانت وكالة الأنباء الكويتية أكدت أن أمير الكويت أصدر أمرا بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة لكنها لم تفصح عن طبيعة تلك الاختصاصات.