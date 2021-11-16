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واشنطن ترحب بإطلاق سراح صحفي أمريكي من السجن في ميانمار

07:14 ص الثلاثاء 16 نوفمبر 2021
واشنطن ترحب بإطلاق سراح صحفي أمريكي من السجن في ميانمار

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي دانييل فينستر من السجن في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في تصريح- إن فينستر كان قد تعرض خطأ للاحتجاز لما يقرب من ستة أشهر.

وعبَّر بلينكن عن تقديره للجهود التي بذلتها سفارة بلاده في ميانمار والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز والتي أدت إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي.

وأشار بلينكن إلى أن بلاده ما زالت تواصل الدعوة للإفراج عن آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز في ميانمار بصورة غير عادلة.

هذا المحتوى من

Asha
الولايات المتحدة إطلاق سراح صحفي ميانمار

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