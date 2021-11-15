ستيف بانون الحليف السياسي السابق لترامب يسلم نفسه لمكتب التحقيقات الفيدرالي

واشنطن - (أ ش أ):

سلّم ستيف بانون، الحليف السياسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفسه اليوم الاثنين، لمكتب التحقيقات الفيدرالي بتهمة "الازدراء الإجرامي" للكونجرس لرفضه التعاون مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم السادس من يناير على مبنى الكابيتول.

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن بانون وصل إلى مكتب ميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في واشنطن بسيارة رياضية قبل قليل، مشيرة إلى أن حشدًا من وسائل الإعلام قد قابله.