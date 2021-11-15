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سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

06:43 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

سفير مصر في الدوحة يقدم أوراق اعتماده إلى أمير قطر

وكالات

قدّم السفير عمرو الشربينى سفير مصر فى الدوحة أوراق اعتماده اليوم الاثنين، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ونقل سفير مصر خلال اللقاء تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير قطر، موضحاً ما تمثله المرحلة الراهنة من مرحلة جديدة في علاقات البلدين وما تعبر عنه من رغبة مشتركة للمُضي قُدماً بتلك العلاقات نحو مزيد من التعاون المشترك على أساس المصالح المتبادلة.

ومن جانبه، طلب الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر نقل تحياته إلى الرئيس السيسي، مثمناً التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوه باهتمام قطر بتفعيل التعاون مع مصر فى كافة المجالات والارتقاء بالعلاقات بين البلدين، متمنياً للسفير المصري النجاح فى أداء مهامه.

سفير مصر في الدوحة أمير قطر تميم بن حمد عمرو الشربينى

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