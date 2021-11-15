تفجير وقتيل ورفع مستوى التهديد الإرهابي.. ماذا حدث في ليفربول خلال ٢٤ ساعة؟

وكالات:

أعلنت السلطات البريطانية، أمس، مقتل شخص في انفجار خارج مستشفى للنساء في مدينة ليفربول شمال غربي إنجلترا.

خلال أقل من ٢٤ ساعة، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في إنجلترا، أن الحادث الذي وقع أمس، هو عمل إرهابي، نظرا لطريقة تنفيذه.

وأكدت شرطة مكافحة الإرهاب أنها ستتولى التحقيق في الواقعة بمساعدة شرطة مقاطعة ميرسيسايد.

سيارة مفخخة

أوضحت الشرطة البريطانية في بيان أمس، أن سيارة أجرة انفجرت أمام مستشفى للنساء في مركز مدينة ليفربول.

وذكرت سقوط قتيل واحد، وإصابة آخر حالته ليست خطيرة، جراء التفجير، لافتة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الحادث.

وبعد ساعات قليلة، أعلنت السلطات البريطانية القبض على ٣ أشخاص مشتبه بتورطهم بارتكاب الحادث، لكنها رفضت حينها، تصنيف الحادث على أنه عمل إرهابي.

وكشفت السلطات البريطانية، أن المصاب يتلقى العلاج وأن حالته ليست خطيرة.

عمل إرهابي

صنفت السلطات البريطانية، اليوم انفجار سيارة خارج مستشفى في ليفربول على أنه "عمل إرهابي"، مؤكدة أنه تم القبض على مشتبه به رابع، على خلفية حادث الأمس.

وذكر الحساب الرسمي لشرطة مانشستر الكبرى على "تويتر"، اليوم الاثنين أنه "تم إلقاء القبض على رجل رابع اليوم في كينسيغتون، وتم استجوابه على خلفية الحادث الإرهابي".

وأضاف الحساب أن "رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شمال غربي إنجلترا روس جاكسون، أكد أن الحادث تم تصنيفه على أنه إرهابي".

رفع مستوى التهديد الإرهابي

رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد" وسط مخاوف من وقوع هجوم جديد بعد حادث انفجار ليفربول.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم، إن مستوى التهديد الإرهابي قد تم رفعه إلى "شديد" بسبب وقوع هجومين في غضون شهر، بحسب صحيفة "ذا صن"، التي أشارت إلى أن هناك ترجيحات بوقوع هجوم إرهابي جديد.

وتابع الوزيرة أن مركز تحليل الإرهاب المشترك قام برفع مستوى التهديد في بريطانيا من عادي إلى شديد، موضحا أن هناك تحقيق يجرى الآن وبمشاركة من أجهزة الاستخبارات الأمنية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن انفجار ليفربول يذكر حكومته بضرورة البقاء يقظة.