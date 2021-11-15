شكك في اللقاح.. إصابة رئيس حزب يميني متطرف في النمسا بكورونا

فيينا - (د ب أ)

أصيب رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا،، هربرت كيكل، الذي يشكك في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالمرض.

وذكر السياسي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين أنه وأفراد عائلته ظهرت عليهم الأعراض.

وكتب زعيم الحزب البالغ من العمر 53 عاما "يؤسفنى أن أبلغكم بأنني تلقيت اليوم أنباء من السلطات الصحية بأن نتيجة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي سي آر) الذي أجريته أمس، إيجابية".

وخلال الجائحة رفض حزب الحرية إجراءات الحكومة لمكافحة الفيروس الفتاك باعتبارها قيودا على الحرية .

وفي بداية نوفمبر، قدم كيكل "خطة بديلة" لمكافحة الفيروس قال فيها إنه ينبغي الاعتماد على العلاج المبكر لـ "كوفيد-19" بدلا من التطعيم، الذي "أدى إلى الكثير من الإصابات الحادة والوفيات".

كما ذكر عقار ايفرمكتين المضاد للديدان ، الذي يمكن استخدامه ضد المرض.

وكان من الواضح أن كيكل في خضم حملته ضد التطعيمات والعلاجات غير الموصى بها ، معارضاً لهذا المسار الطبي. وقد انتقد الأطباء والحكومة كيكل بشدة مرارا لسلوكه هذا المسلك.