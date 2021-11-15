Masrawy logo white

حميدتي يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة أعمال "إزالة التمكين" السودانية

04:21 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
حميدتي يعتذر عن رئاسة لجنة مراجعة أعمال "إزالة التمكين" السودانية

الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي

الخرطوم - أ ش أ

تقدم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، باعتذار لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تولي رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، اليوم الإثنين، أن البرهان كان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، التي أصدرها يوم 25 أكتوبر الماضي، قبل أن يعود ويقرر تشكيل لجنة لمراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي اعتذر عن رئاسة اللجنة.

هذا المحتوى من

Asha
محمد حمدان دقلو السودان عبد الفتاح البرهان لجنة إزالة التمكين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
935

إصابات اليوم

64

وفيات اليوم

791

متعافون اليوم

343961

إجمالي الإصابات

19499

إجمالي الوفيات

287682

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا