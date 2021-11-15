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مُستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون ويصادرون أرضًا في شمال الخليل

03:45 م الإثنين 15 نوفمبر 2021
مُستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون ويصادرون أرضًا في شمال الخليل

ارشيفية

رام الله - أ ش أ

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، 50 شجرة زيتون مُثمرة ونصبوا بيتين متنقلين في بلدة الشيوخ، بشمال شرق الخليل.

وقال شهود عيان إن المستوطنين أحرقوا الأشجار ونصبوا البيتين في أراضي منطقة يُقام على جزء منها مستوطنة "اصفر".

وتكررت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عدة مرات في البلدة المذكورة، بهدف تهجير الأهالي من أراضيهم وتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنة المقامة هناك.

هذا المحتوى من

Asha
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