مُستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون ويصادرون أرضًا في شمال الخليل

رام الله - أ ش أ

أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، 50 شجرة زيتون مُثمرة ونصبوا بيتين متنقلين في بلدة الشيوخ، بشمال شرق الخليل.

وقال شهود عيان إن المستوطنين أحرقوا الأشجار ونصبوا البيتين في أراضي منطقة يُقام على جزء منها مستوطنة "اصفر".

وتكررت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عدة مرات في البلدة المذكورة، بهدف تهجير الأهالي من أراضيهم وتنفيذ مخططات استيطانية جديدة ولتوسيع المستوطنة المقامة هناك.