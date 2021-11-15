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بيلاروسيا والمفوضية الأوروبية تبحثان تطورات الأوضاع على الحدود البيلاروسية-البولندية

09:26 ص الإثنين 15 نوفمبر 2021
بيلاروسيا والمفوضية الأوروبية تبحثان تطورات الأوضاع على الحدود البيلاروسية-البولندية

وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي

مينسك-(أ ش أ):

بحث وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في مكالمة هاتفية تطورات الأوضاع على الحدود البيلاروسية-البولندية.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الشئون الخارجية -في بيان، أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز الرسمية" اليوم الإثنين- أن بيلاروسيا أكدت استعدادها لحوار قائم على المساواة والاحترام المتبادل مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة عدم جدوى العقوبات التي تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأوضحت أن الطرفين ناقشا الوضع الصعب الذي يعيشه المهاجرون على الحدود بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن ماكي أبلغ بوريل بالخطوات التي اتخذتها بيلاروسيا للحد من تدفق المهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين على الحدود والتفاعل مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وأشارت إلى أن بيلاروسيا أكدت اهتمامها بإيجاد حل سريع لأزمة المهاجرين، مؤكدة أن الطرفين اتفقا على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة.

هذا المحتوى من

Asha
فلاديمير ماكي بيلاروسيا المفوضية الأوروبية الحدود البيلاروسية البولندية

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