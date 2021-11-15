المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ يزور فرنسا

واشنطن-(أ ش أ):

يتوجه المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري إلى فرنسا للمشاركة في "قوة البيئة الخضراء: مستقبلنا الآن" اليوم الإثنين، بعد اختتام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب26) في جلاسكو.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم أنه من المقرر أن يجمع هذا المؤتمر كبار قادة الحكومات ورجال الأعمال من الولايات المتحدة وفرنسا وأوروبا لتسليط الضوء على الحلول الواقعية القائمة على التكنولوجيا لمعالجة أزمة المناخ وإظهار كيف ستساعد تقنيات الطاقة الخضراء في تشكيل المستقبل.

جدير بالذكر أن مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة لدى فرنسا ووكالة بيزنس فرانس الحكومية هي الجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر.​