النواب اللبناني يدعو الأجهزة الأمنية والقضائية للإسراع بالتحقيق وتحديد أسباب الحرائق

بيروت - (أ ش أ):

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى المسارعة بإجراء تحقيقاتها وتحديد المسئوليات والأسباب التي أدت إلى حدوث كارثة الحرائق المشتعلة في عدة مناطق بلبنان، وخصوصا في قرى قضاء صور وعلى ضفتي نهر الليطاني.

وقال بري إن الحرائق طالت قبل أسابيع مناطق الغابات بأكروم وعكار وقبلها في الجبل وغابات الهرمل والشوف واليوم وصلت لغابات الجنوب، معتبرا أن الحرائق في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح العديد من التساؤلات التي يجب أن تجيب عنها الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، مضيفا أن هذه الجريمة لم تطال البيئة فقط، بل أيضا الإنسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته.

وجدد التحية والشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوات اليونيفل والمجالس البلدية والأهالي ولمتطوعي الدفاع المدني والهيئة الصحية والصليب الأحمر ورجال الدفاع المدني اللبناني الذين يطفئون حرائق الوطن.