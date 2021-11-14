Masrawy logo white

النواب اللبناني يدعو الأجهزة الأمنية والقضائية للإسراع بالتحقيق وتحديد أسباب الحرائق

07:22 م الأحد 14 نوفمبر 2021
النواب اللبناني يدعو الأجهزة الأمنية والقضائية للإسراع بالتحقيق وتحديد أسباب الحرائق

نبيه بري

بيروت - (أ ش أ):

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى المسارعة بإجراء تحقيقاتها وتحديد المسئوليات والأسباب التي أدت إلى حدوث كارثة الحرائق المشتعلة في عدة مناطق بلبنان، وخصوصا في قرى قضاء صور وعلى ضفتي نهر الليطاني.

وقال بري إن الحرائق طالت قبل أسابيع مناطق الغابات بأكروم وعكار وقبلها في الجبل وغابات الهرمل والشوف واليوم وصلت لغابات الجنوب، معتبرا أن الحرائق في زمانها وجغرافيتها وتوقيتها تطرح العديد من التساؤلات التي يجب أن تجيب عنها الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، مضيفا أن هذه الجريمة لم تطال البيئة فقط، بل أيضا الإنسان في هذه المنطقة في تراثه وثقافته وذاكرته.

وجدد التحية والشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوات اليونيفل والمجالس البلدية والأهالي ولمتطوعي الدفاع المدني والهيئة الصحية والصليب الأحمر ورجال الدفاع المدني اللبناني الذين يطفئون حرائق الوطن.

هذا المحتوى من

Asha
نبيه بري بيروت حريق الغابات لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
929

إصابات اليوم

69

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

343026

إجمالي الإصابات

19435

إجمالي الوفيات

286891

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس السيئ والأمطار.. تحذير ونصائح من الأرصاد لقائدي السيارات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا