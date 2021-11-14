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النمسا بصدد فرض إغلاق غير مسبوق لعزل غير الملقحين

06:57 م الأحد 14 نوفمبر 2021
النمسا بصدد فرض إغلاق غير مسبوق لعزل غير الملقحين

لقاح كورونا

فيينا - (بي بي سي)

بدأت النمسا العد التنازلي لفرض تدابير إغلاق استثنائية تستهدف شريحة تقدر بنحو مليوني شخص ممن لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وتدخل هذه القيود حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأحد، ويُمنع بموجبها الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم من مغادرة المنزل، إلا إذا كان ذلك لأسباب محددة مثل ضرورة الذهاب إلى العمل أو زيارة الطبيب، فضلا عن شراء الطعام والحاجات الأساسية وممارسة الرياضة.

ويعفى هؤلاء من الخضوع إلى الإجراءات المشار إليها في حالة واحدة فقط وهي الإصابة السابقة بالفيروس والتعافي منه خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وشكك المعارضون للإجراء في مدى قانونيته، في حين قال حزب الحرية اليميني المتطرف إن مثل هذا الأمر سيحول المستهدفين إلى مواطنين من الدرجة الثانية.

وتعتبر النمسا واحدة من أقل دول أوروبا الغربية في معدلات التطعيم لكن نسب التطعيم بها لا تقل كثيرا عن متوسط المعدلات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

هذا المحتوى من

BBC
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