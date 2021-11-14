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وزراء خارجية مصر والأردن وقبرص واليونان يبحثون المستجدات الإقليمية

10:53 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
وزراء خارجية مصر والأردن وقبرص واليونان يبحثون المستجدات الإقليمية

سامح شكري

وكالات:

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء خارجية الأردن أيمن الصفدي، وقبرص نيكوس خريستودوليديس، واليونان نيكوس ديندياس، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس، في دبي.

وجاء اللقاء، بحس تغريدة للصفدي عبر تويتر، لبحث "سُبل تنمية العلاقات والشراكة بين مصر والأردن وقبرص واليونان"، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية.

سامح شكري أيمن الصفدي اليونان الأردن

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