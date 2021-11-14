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وزير الدفاع البريطاني :لا تستر في تحقيق بشأن مقتل امرأة كينية

07:38 ص الأحد 14 نوفمبر 2021
وزير الدفاع البريطاني :لا تستر في تحقيق بشأن مقتل امرأة كينية

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

لندن - (د ب أ):
أصر وزير الدفاع البريطاني بن والاس على أنه "لا يوجد تستر" بشأن مقتل إمرأة كينية، في الوقت الذي تسعى الشرطة الكينية لإعادة فتح تحقيق في ما حدث للمرأة التي عثر على جثتها في خزان للصرف الصحي بالقرب من قاعدة للجيش البريطاني.

ونقلت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن بن والاس قوله إن وزارة الدفاع ساعدت في التحقيق في مقتل "أجنيس وانجيرو" المزعوم بعد أن اعترف جندي بقتل المرأة العاملة في الجنس،، وفقا للتقارير.

وزير الدفاع البريطاني بن والاس مقتل إمرأة كينية

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