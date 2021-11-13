Masrawy logo white

البحرية الليبية تعلن إنقاذ 61 مهاجرًا غرب طرابلس

09:49 م السبت 13 نوفمبر 2021
البحرية الليبية تعلن إنقاذ 61 مهاجرًا غرب طرابلس

حرس السواحل الليبي - أرشيفية

طرابلس - (د ب أ)

تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبي، اليوم السبت، من إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وتلقى الزورق "صبراتة" نداء استغاثة تحرك على أثره إلى غرب طرابلس، حيث موقع الحادث، حسبما أفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يتابع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.

حرس السواحل الليبي البحرية الليبية طرابلس مهاجرين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس والظاهرة المسيطرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا