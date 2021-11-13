البحرية الليبية تعلن إنقاذ 61 مهاجرًا غرب طرابلس
طرابلس - (د ب أ)
تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبي، اليوم السبت، من إنقاذ 61 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية وعربية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وتلقى الزورق "صبراتة" نداء استغاثة تحرك على أثره إلى غرب طرابلس، حيث موقع الحادث، حسبما أفاد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وفور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ونقلهم جميعًا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي يتابع إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.
وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرا غير شرعي.
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