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نيودلهي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية بسبب ارتفاع تلوث الهواء

05:12 م السبت 13 نوفمبر 2021
نيودلهي تغلق المدارس والمكاتب الحكومية بسبب ارتفاع تلوث الهواء

تلوث الهواء في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

أغلقت السلطات في نيودلهي اليوم السبت، المدارس وطلبت من موظفي الحكومة العمل من المنزل وحظرت أنشطة البناء فيما تكافح العاصمة الهندية الضباب الدخاني السام الذي يغطى المدينة منذ أكثر من أسبوع.

وقال أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي، إن المدارس ستباشر الدراسة بالكامل عبر الإنترنت لمدة أسبوع بدءا من بعد غد الاثنين حتى لا يتعرض الأطفال للهواء الملوث.

وسيعمل المسؤولون والموظفون الحكوميون أيضا من المنزل طوال الأسبوع بينما صدرت أيضا إرشادات مماثلة للمكاتب الخاصة.

وأضاف أنه سيتم حظر أعمال البناء التي تساهم في تلوث الناجم عن الغبار من الاثنين إلى الأربعاء.

وجاءت قرارات حكومة المدينة بعد أن انتقدت المحكمة العليا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بسبب التلوث الخطير وطالبت باتخاذ إجراءات طارئة، واقترحت الإغلاق لمدة يومين.

وبينما تعاني العاصمة الهندية من تلوث هواء شديد سنويا، في الشتاء، حيث يحرق المزارعون قش المحاصيل، فإن الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، الذي يشكل ثلاثة أرباع احتياجات الطاقة في الهند، يفاقم المشكلة.

وبلغ مؤشر جودة الهواء "إيه كيو آي" لنيودلهي، 580، في الساعة الواحدة والنصف مساء، بالتوقيت المحلي، حسب موقع "آي كيو إير" الالكتروني، الذي يراقب تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم.

وتعتبر القراءات أقل من 50 آمنة، بينما أي قراءة فوق 300، تعتبر خطيرة.

وبلغ مؤشر جودة الهواء "إيه كيو آي" لنيودلهي، 580، في الساعة الواحدة والنصف مساء، بالتوقيت المحلي، حسب موقع "آي كيو إير" الالكتروني، الذي يراقب تلوث الهواء بمختلف أنحاء العالم.

وتعتبر القراءات أقل من 50 آمنة، بينما أي قراءة فوق 300، تعتبر خطيرة.

نيودلهي تلوث الهواء المدارس الهند

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