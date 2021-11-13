إثيوبيا: نواجه تهديدات أمنية داخلية وخارجية

كتب- مصراوي:

حذر وزير الدفاع الإثيوبي، أبراهام بلاي، من تحديات وتهديدات أمنية كبيرة، داخلية وخارجية، تواجهها بلاده في الوقت الراهن.

وقال بلاي في حديث له بأحد الاجتماعات نقلته وسائل إعلام محلية السبت، إن إثيوبيا "تواجه حاليًا تحديات وتهديدات أمنية كبيرة داخلية وخارجية على حد سواء، من قبل الأعداء الذين يهدفون إلى زعزعة الاستقرار وإضعاف بلد يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة".

وأوضح أن "الأعداء الداخليين ومن يدعمونهم بالخارج يهدفون للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً في إثيوبيا"، على حد وصفه.

وناشد شركاء إثيوبيا الدوليين أن "يتفهموا ويدعموا الحكومة الإثيوبية في الدفاع عن خيار الشعب ضد أجندة جبهة تحرير تيجراي الانقسامية التي تصنفها إثيوبيا بالإرهابية".

وزعم أن الحكومة الإثيوبية تعمل بلا كلل من أجل أمن البلاد وجميع مواطنيها، لافتا إلى أن هناك أشخاصا بالداخل يعملون مع "جبهة تيجراي".

وأشار إلى وجود "جهات فاعلة أخرى تسعى إلى الاستفادة بشكل كبير من أزمة بلدنا"- من دون أن يسمي تلك الجهات.

وحول الإجراءات الأمنية التي تتخذها أجهزة الأمن الإثيوبية المختلفة في العاصمة ومناطق أخرى، قال إنه تم إنشاء لجنة لتقييم جميع الإجراءات التي تتخذها الشرطة الفيدرالية والمؤسسات الأمنية الأخرى لمنع حدوث أي انتهاكات بشأن حرية وحقوق جميع المواطنين المدنيين.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بالإقليمين بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تيجراي.