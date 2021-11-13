كبير مستشاري الدفاع البريطانية: نقف مع حلفائنا لمساندة العراق

وكالات:

قال كبير مستشاري الدفاع في بريطانيا لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مارتن سامبسون، السبت، إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب شركائها وحلفائها لمساندة العراق وإقليم كردستان في الدفاع عن "عراق فيدرالي ديمقراطي".

وأضاف سامبسون عبر حسابه على تويتر: "بحثت الانتخابات في العراق مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وأدين بشدة الهجوم مؤخراً على رئيس الوزراء (العراقي مصطفى) الكاظمي".