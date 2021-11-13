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كندا تجيز لقاح موديرنا كجرعة ثالثة معززة ضد (كوفيد-19)

12:11 ص السبت 13 نوفمبر 2021
كندا تجيز لقاح موديرنا كجرعة ثالثة معززة ضد (كوفيد-19)

لقاح موديرنا

أوتاوا - (أ ش أ):

أجازت هيئة الصحة الكندية لقاح موديرنا الخاص بفيروس (كوفيد-19) لاستخدامه كحقنة معززة، لتصبح ثاني القاحات التي يتم إجازتها في هذا الشأن بعد شركة فايزر.

وقالت هيئة الصحة الكندية، في بيان اليوم الجمعة، إن جرعة تعزيز موديرنا ستكون نصف جرعة. وهو ما يختلف عن حرعة فايزر المعززة "الثالثة"، وهي جرعة كاملة.

وجاء في البيان الصحفي أن "اللقاح المعزز لكوفيد-19 هو جرعة إضافية من اللقاح تُعطى بعد الانتهاء من سلسلة اللقاح الأولية". وأضافت "تم تصميم الجرعة المعززة لمساعدة الأشخاص في الحفاظ على حمايتهم من كوفيد-19 بمرور الوقت."

ويحق لكل شخص بالغ أكثر من 18 عاما الحصول على جرعة ثالثة معززة إذا مر ستة أشهر على الأقل من حصوله على الجرعة الثانية العادية.

هذا المحتوى من

Asha
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