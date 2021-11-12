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قمة افتراضية بين بايدن ورئيس الصين الاثنين المقبل

07:55 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
قمة افتراضية بين بايدن ورئيس الصين الاثنين المقبل

الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي

واشنطن - ( د ب أ ):

أعلن البيت الآبيض الأمريكى اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيوضح خلال قمته الافتراضية يوم الاثنين المقبل مع الرئيس الصينى شى جينبينج أن الولايات المتحدة لاتريد نزاعا مع الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للآنباء فى نبأ عاجل لها اليوم الجمعة عن بيان للبيت الأبيض الأمريكى القول إن القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكى والصينى لاتستهدف الوصول إلى انجازات أو نتائج محددة.

وأضاف البيت الأبيض أن القمة تسعى إلى وضع شروط وقواعد للمنافسة.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس بايدن سيكون صريحا بشأن المخاوف الخاصة بالصين ، وسيوضح نوايا وأولويات الولايات المتحدة

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