التحالف العربي: مقتل 105 عناصر حوثية وتدمير 13 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير 13 آلية عسكرية لمليشيات الحوثي وتكبيدهم خسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر إرهابية.

وذكر التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - أن خسائر مليشيا الحوثي في العتاد والإفراد جاءت من خلال تنفيذ 21 استهدافا لعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.