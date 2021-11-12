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التحالف العربي: مقتل 105 عناصر حوثية وتدمير 13 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء

05:56 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
التحالف العربي: مقتل 105 عناصر حوثية وتدمير 13 آلية عسكرية في صرواح والبيضاء

التحالف العربي

الرياض - (أ ش أ):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير 13 آلية عسكرية لمليشيات الحوثي وتكبيدهم خسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر إرهابية.

وذكر التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة (السعودية) الإخبارية - أن خسائر مليشيا الحوثي في العتاد والإفراد جاءت من خلال تنفيذ 21 استهدافا لعناصر المليشيا في صرواح والبيضاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي اليمن مليشيات الحوثي

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