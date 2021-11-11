مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ينطلق غدا بمشاركة السيسى وماكرون

باريس - (أ ش أ):

ينطلق مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا بالعاصمة الفرنسية غدا الجمعة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسئولى أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية للاعداد للانتخابات الليبية المقرر اجراءها فى 24 ديسمبر القادم .

وتنظم المؤتمر الحكومة الفرنسية بالتعاون مع الأمم المتحدة و حكومات ألمانيا وإيطاليا لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا وخروج القوات الاجنبية والمرتزقة فى تلك الدولة .

وسوف يؤكد الرئيس السيسى فى كلمته خلال أعمال مؤتمر باريس على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حالياً، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم، وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلاً عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

ومن جانبها أعلنت الخارجية الفرنسية ان مؤتمر باريس يهدف إلى توفير قوة دافعة دولية للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها فى ديسمبر القادم ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الاجنبية فى ليبيا .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسى ماكرون قد بحثا خلال اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضى الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي حول ليبيا حيث أكد الرئيس الفرنسى حرصه على التشاور وتبادل الرؤى مع الرئيس السيسى بشأن القضية الليبية، في ضوء التقدير للجهود الشخصية للرئيس تجاه تسوية الأزمة الليبية، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية، وهو الأمر الذي رسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي مشددا على حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم.

وقد توافق الرئيسان خلال الاتصال الهاتفى على دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم، وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة.