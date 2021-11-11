أسير فلسطيني ينهي إضرابًا عن الطعام منذ 113 يومًا بموجب اتفاق مع الاحتلال

رام الله - (أ ش أ):

أنهى الأسير الفلسطيني، مقداد القواسمة، المُضرب عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 113 يومًا، إضرابه اليوم الخميس، بموجب اتفاق مع الاحتلال بالافراج عنه في فبراير المقبل.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي إن القواسمة وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو أربعة أعوام بين أحكام واعتقال إداري (دون اتهام).

اعتقل قواسمة أول مرة في عام 2015، وهو معتقل إداريًا منذ يناير 2021.