شكري يبحث مع رئيس البنك الدولي التعاون المشترك لدعم استراتيجية التنمية في مصر

مصر - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية سامح شكري، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، سبل تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولي؛ بما يدعم استراتيجية التنمية في مصر.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- إن الاتصال الهاتفي تطرق إلى جهود الدولة التنموية ومؤشرات الأداء المتميزة للاقتصاد المصري.

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى واشنطن حيث ترأس اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.