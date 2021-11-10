تتجاوز 107 ملايين يورو.. المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال يكشف عمليات ضخمة

بروكسل - (د ب أ)

قال المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال اليوم الأربعاء إنه اكتشف عملية احتيال في الاستيراد على مستوى الاتحاد الأوروبي تقدر قيمتها بنحو 107 ملايين يورو (123 مليون دولار أمريكي).

وتضمنت عملية الاحتيال المعقدة ذات "التداعيات المتعددة" استيراد البضائع من الصين، وتضررت إثرها 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الخسائر المحتملة لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي 93 مليون يورو وهي قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تم التهرب منها بالإضافة إلى التهرب من سداد رسوم جمركية بقيمة 14 مليون يورو، وفقا للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وقدم المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال توصية قضائية لمكتب المدعي العام المجري لملاحقة العناصر الإجرامية التي تم التعرف عليها في بلاده.

كما تم إصدار توصيات مالية للدول الأعضاء الـ 11 المتضررة، ومن بينها سلوفاكيا وسلوفينيا، لاسترداد الإيرادات المفقودة على المستوى الوطني.

وسيطلق مكتب المدعي العام الأوروبي تحقيقا جنائيا بعد النتائج التي توصل إليها المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وقال فيل إيتالا المدير العام للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، إن بيع سلع السوق السوداء المستوردة في الاتحاد الأوروبي "بأسعار متدنية" شوه السوق الموحدة للتكتل، وأضر بالشركات ودافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي.