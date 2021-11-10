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محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة قمة المناخ في 2023 حال فوزها

01:11 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة قمة المناخ في 2023 حال فوزها

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

(وكالات):

أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي، أن بلاده جاهزة لاستضافة مؤتمر "COP28" حول المناخ في 2023 حال فوزها.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر "COP28 في 2023"..أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأضاف: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين"، مؤكدا أن "الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

محمد بن راشد دبي قمة المناخ مؤتمر COP28

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