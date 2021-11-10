محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة قمة المناخ في 2023 حال فوزها

(وكالات):

أعلن محمد بن راشد، حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي، أن بلاده جاهزة لاستضافة مؤتمر "COP28" حول المناخ في 2023 حال فوزها.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر "COP28 في 2023"..أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة".

وأضاف: "أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين"، مؤكدا أن "الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".