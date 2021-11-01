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مودي: الهند ستصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070

08:17 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
مودي: الهند ستصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2070

ناريندرا مودي

جلاسكو - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الاثنين، أن بلاده ستحقق هدف "صفر انبعاثات من غازات الاحتباس الحراري أو الحياد الكربوني" بحلول عام 2070، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مودي القول أمام قمة المناخ " كوب 26 " المقامة حاليا في مدينة جلاسكو الاسكتلندية، إن بلاده التي تعد ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم، سوف تزيد من قدرتها على توليد الطاقة من الوقود غير الأحفوري لتصبح 500 جيجاوات بحلول نهاية العقد، بدلا من هدفها السابق وهو 450 جيجا واط.

وأوضح مودي أيضا أن بلاده ستسعى جاهدة لإنتاج نصف طاقتها من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون بواقع 1 مليار طن من الشركات كالمعتاد بحلول عام 2030.

ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي الحياد الكربوني الهند الاحتباس الحراري

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