بايدن: قمة المناخ يجب أن تطلق عقد الطموح والابتكار للحفاظ على المستقبل المشترك

جلاسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة "كوب 26" المنعقدة في مدينة جلاسكو الاسكتلندية يجب أن تطلق عقد الطموح والابتكار من أجل الحفاظ على مستقبلنا المشترك.

وقال بايدن - في كلمته بأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو - إن هذا العقد حازم من أجل أن نثبت أنفسنا وأنه يمكننا الحفاظ على هدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية إذا استطعنا أن تعاون ونعمل معا.

وأضاف بايدن أن تغير المناخ يكلف الأمم تريليونات الدولارات، ويؤدي إلى الجفاف ويؤجج حرائق الغابات ومستويات قياسية من الفيضانات وعواصف تحدث كل بضعة سنوات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شهدت مثل تلك الظواهر وبلدان كثيرة في أجزاء مختلفة حول العالم.