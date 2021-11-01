جونسون: يجب أن يكون مؤتمر جلاسكو "بداية النهاية" لتغير المناخ

لندن - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين في كلمته في افتتاح قمة المناخ في جلاسكو إن مؤتمر الأمم المتحدة "COP26" يجب أن يمثل بداية النهاية لتغير المناخ.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا عن جونسون القول: "لو كانت القمم قد نجحت وحدها في حل مشكلة تغير المناخ، ما كنا قد احتجنا لـ 25 قمة سابقة لمؤتمر المناخ للوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم... لكن في حين أن المؤتمر رقم 26 لن يكون نهاية لتغير المناخ، فإنه يمكن ويجب أن يمثل بداية النهاية".

وقال إنه: "في السنوات التي مضت منذ (قمة) باريس، بنى العالم ببطء وبجهد كبير وألم قارب نجاة من أجل البشرية، والآن حان الوقت لإعطاء قارب النجاة هذا دفعة قوية في الماء ".

وبناء على دعوة من الأمم المتحدة، يعتزم ممثلو الحكومات من نحو 200 دولة قضاء أسبوعين في المدينة الاسكتلندية لمناقشة كيف يمكن للبشرية احتواء تسارع الاحتباس الحراري.

وفي اتفاقية باريس عام 2015، تعهد قادة العالم بوضع حد للاحترار عند أقل من درجتين مئويتين ومتابعة الجهود للحد منه ليصل إلى 5ر1 درجة فقط أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وحذر جونسون في كلمته من مخاطر زيادة الحرارة "أربع درجات ونقول الوداع لمدن بأكملها –ميامي والإسكندرية وشنغهاي- سوف نخسرها تحت الأمواج".

ووجه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أيضا كلمة للحضور في جلاسكو، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال إن هدف الـ5ر1 درجة مئوية يجب أن يظل على قيد الحياة، ودعا إلى التضامن مع الدول النامية.

وأضاف جوتيريش أن "إدمان (العالم) للوقود الأحفوري يدفع البشرية إلى الحافة. نحن نواجه خيارا قاسيا؛ إما أن نوقفه أو يوقفنا".

وتابع "حان الوقت لقول: يكفي. يكفي التعامل بوحشية مع التنوع البيولوجي. يكفي قتل أنفسنا بالكربون. ويكفي معاملة الطبيعة كالمرحاض. ويكفي حرق وحفر وتعدين إلى الأعمق. نحن نحفر قبورنا".