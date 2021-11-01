أردوغان يعلن إلغاء مشاركته في قمة المناخ بسبب "نقص معايير الأمن"

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو بسبب ما اعتبره نقصا في معايير الأمن الخاص بالرئيس وحراسته.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله اليوم الاثنين لصحفيين مسافرين معه على الطائرة:" بعد عدم تلبية مطالبنا، تخلينا عن السفر إلى جلاسكو".

وأضاف أردوغان:" هذه مسألة لا تتعلق بأمننا وحسب بل تتعلق أيضا بسمعة بلادنا"، وتابع أن الجهات المنظمة علمت " في الدقيقة الأخيرة" أن مطالب تركيا لا يمكن تلبيتها في حين جرت الموافقة على نفس المعايير لدولة أخرى بلا استثناء "وهذا لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية، ولم يكن في مقدورنا القبول بهذا".

كان اردوغان شارك في قمة مجموعة العشرين في روما يومي السبت والأحد الماضيين، وكان من المفترض أن يتوجه من هناك إلى جلاسكو لكنه عاد على نحو مفاجئ بدلا من ذلك إلى تركيا ليلة الأحد/الاثنين.