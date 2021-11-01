Masrawy logo white

أردوغان يعلن إلغاء مشاركته في قمة المناخ بسبب "نقص معايير الأمن"

04:00 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
أردوغان يعلن إلغاء مشاركته في قمة المناخ بسبب "نقص معايير الأمن"

رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلغاء مشاركته في قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسكو بسبب ما اعتبره نقصا في معايير الأمن الخاص بالرئيس وحراسته.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله اليوم الاثنين لصحفيين مسافرين معه على الطائرة:" بعد عدم تلبية مطالبنا، تخلينا عن السفر إلى جلاسكو".

وأضاف أردوغان:" هذه مسألة لا تتعلق بأمننا وحسب بل تتعلق أيضا بسمعة بلادنا"، وتابع أن الجهات المنظمة علمت " في الدقيقة الأخيرة" أن مطالب تركيا لا يمكن تلبيتها في حين جرت الموافقة على نفس المعايير لدولة أخرى بلا استثناء "وهذا لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية، ولم يكن في مقدورنا القبول بهذا".

كان اردوغان شارك في قمة مجموعة العشرين في روما يومي السبت والأحد الماضيين، وكان من المفترض أن يتوجه من هناك إلى جلاسكو لكنه عاد على نحو مفاجئ بدلا من ذلك إلى تركيا ليلة الأحد/الاثنين.

رجب طيب أردوغان قمة المناخ الأمم المتحدة جلاسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا