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الصحة العالمية تطالب بانضمام مزيد من الخبراء لدراسة منشأ كورونا

03:43 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
الصحة العالمية تطالب بانضمام مزيد من الخبراء لدراسة منشأ كورونا

منظمة الصحة العالمية

واشنطن - (د ب أ):

أعادت منظمة الصحة العالمية البحث عن خبراء للانضمام للجنة لدراسة منشأ فيروس كورونا، حيث تسعى لضم مزيد من المتخصصين في مجالات مثل الأمن البيولوجي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المنظمة القول اليوم الاثنين إن من يرغبون في الانضمام أمامهم حتى بعد غد الأربعاء لتقديم طلباتهم.

وأعلنت المنظمة أنها تبحث عن خبراء في مجالات العلوم الاجتماعية، والأخلاقيات، والعلوم السياسية، وعلم الإنسان، والسلامة البيولوجية.

وكانت المنظمة قد اقترحت في أكتوبر الماضي فريقا جديدا يضم 26 خبيرا لقيادة تحقيق بشأن منشأ مرض كوفيد-19 وأمراض أخرى، عقب أن أحاط الجدل بمحاولة سابقة.

وكانت مهمة مشتركة بين المنظمة والصين قد توصلت مطلع هذا العام إلى أن فيروس كورونا ربما يكون انتشر من الخفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر. كما اعتبر الفريق أيضا أن احتمال تسرب الفيروس من مختبر هو أقل الاحتمالات.

منظمة الصحة العالمية واشنطن فيروس كورونا كوفيد19

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