Masrawy logo white

اكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا" لفيروس كورونا في روسيا

01:41 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
اكتشاف سلالتي "مو" و"لامدا" لفيروس كورونا في روسيا

فيروس كورونا

(وكالات):

أعلن مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة المراقبة وحماية المستهلك الروسية، فاسيلي أكيمكين، عن اكتشاف سلالتين في روسيا من متحور فيرس كورونا، وهما "مو" و"لامدا".

وأوضح مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة، أنه تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بمتحور "مو" وحالة واحدة بمتحور "لامدا".

ووفقا له، فإن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال السائدة في كل من روسيا والعالم.

وبحسب تقارير إعلامية فإن سلالة "لامدا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في اليابان في يوليو الماضي، قادرة على مقاومة تأثير اللقاحات أكثر من السلالات الأخرى.

وتم اكتشاف سلالة "مو" لأول مرة في كولومبيا في يناير الماضي.

فيروس كورونا كوفيد19 سلالة مو سلالة لامدا

الخبر التالى:

اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تشكر مصر على استقبال الاجتماعات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا