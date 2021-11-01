Masrawy logo white

رئيس جزر المالديف السابق لقمة المناخ: لا تنازل عن تجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية

12:03 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
رئيس جزر المالديف السابق لقمة المناخ: لا تنازل عن تجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية

محمد نشيد

جلاسكو - أ ش أ

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يصل رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد لمدينة جلاسكو الإسكتلندية لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) حاملا رسالة "لا تنازل عن تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية".

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن مستوى الحرارة العالمي هو الهدف الأساسي على طاولة الحوار في جلاسكو، حيث سيتطلب ذلك تعبئة عالمية للموارد على نطاق لم نشهده خارج زمن الحرب، وخفض انبعاثات الوقود الأحفوري إلى النصف على الأقل وحرق الأشجار بحلول نهاية العقد الحالي.

وعبر نشيد لصحيفة الجارديان عن اعتقاده بأنه يجب الالتزام بحد 1.5 درجة مئوية مشيرا إلى أن "أي شيء فوق 1.5 درجة مئوية .. فلن تكون جزر المالديف هناك".

وأضاف رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد "لا يمكننا توقيع اتفاقية انتحار"، مضيفا " سيكون من الخطأ أن يعتقد الناس في أجزاء أخرى من العالم أنهم أكثر أمانا .. هذه ليست مشكلة بعيدة بالنسبة للأشخاص في المحيط الهندي، إنها مشكلتنا جميعا".

هذا المحتوى من

محمد نشيد قمة المناخ رئيس جزر المالديف مدينة جلاسكو الإسكتلندية

الخبر التالى:

ماكرون يتهم رئيس وزراء أستراليا بالـ"كذب"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
933

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

331017

إجمالي الإصابات

18651

إجمالي الوفيات

278267

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الصحة تنشر 3 إجراءات احترازية مهمة لحماية الأطفال بالمدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا