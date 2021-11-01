رئيس جزر المالديف السابق لقمة المناخ: لا تنازل عن تجاوز درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية

جلاسكو - أ ش أ

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن يصل رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد لمدينة جلاسكو الإسكتلندية لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) حاملا رسالة "لا تنازل عن تجاوز درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية".

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن مستوى الحرارة العالمي هو الهدف الأساسي على طاولة الحوار في جلاسكو، حيث سيتطلب ذلك تعبئة عالمية للموارد على نطاق لم نشهده خارج زمن الحرب، وخفض انبعاثات الوقود الأحفوري إلى النصف على الأقل وحرق الأشجار بحلول نهاية العقد الحالي.

وعبر نشيد لصحيفة الجارديان عن اعتقاده بأنه يجب الالتزام بحد 1.5 درجة مئوية مشيرا إلى أن "أي شيء فوق 1.5 درجة مئوية .. فلن تكون جزر المالديف هناك".

وأضاف رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد "لا يمكننا توقيع اتفاقية انتحار"، مضيفا " سيكون من الخطأ أن يعتقد الناس في أجزاء أخرى من العالم أنهم أكثر أمانا .. هذه ليست مشكلة بعيدة بالنسبة للأشخاص في المحيط الهندي، إنها مشكلتنا جميعا".