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التحالف العربي يشن غارات على مواقع حوثية في مأرب

12:02 م الإثنين 01 نوفمبر 2021
التحالف العربي يشن غارات على مواقع حوثية في مأرب

مقاتلات التحالف العربي

صنعاء - أ ش أ

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، تجمعا للمليشيات الحوثية، في مديرية صرواح، غربي مأرب، غربي اليمن.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية القول: إن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات على تجمع للمليشيات الحوثية، في جبهة /ذنة/ بمديرية صرواح، مؤكدة أن عشرات القتلى سقطوا خلال الغارات، بينهم قيادات ميدانية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، والقبائل، أحبطت أمس هجوما حوثيا من /وادي ذنة/؛ حيث تحاول المليشيات فتح جبهات جديدة بعد فشلها في تحقيق تقدم في جبهات مختلفة، غربي مأرب.

هذا المحتوى من

مقاتلات التحالف العربي الحوثيين مأرب اليمن

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