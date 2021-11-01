التحالف العربي يشن غارات على مواقع حوثية في مأرب

صنعاء - أ ش أ

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الاثنين، تجمعا للمليشيات الحوثية، في مديرية صرواح، غربي مأرب، غربي اليمن.

ونقلت قناة (اليمن) الإخبارية عن مصادر ميدانية يمنية القول: إن مقاتلات التحالف العربي شنت عددا من الغارات على تجمع للمليشيات الحوثية، في جبهة /ذنة/ بمديرية صرواح، مؤكدة أن عشرات القتلى سقطوا خلال الغارات، بينهم قيادات ميدانية.

يذكر أن قوات الجيش اليمني، والقبائل، أحبطت أمس هجوما حوثيا من /وادي ذنة/؛ حيث تحاول المليشيات فتح جبهات جديدة بعد فشلها في تحقيق تقدم في جبهات مختلفة، غربي مأرب.