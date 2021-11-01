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"الأغذية والأدوية الأمريكية" تؤجل الموافقة على لقاح "موديرنا"

07:05 ص الإثنين 01 نوفمبر 2021
"الأغذية والأدوية الأمريكية" تؤجل الموافقة على لقاح "موديرنا"

لقاح موديرنا

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت شركة موديرنا الأمريكية العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية، أن الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية "إف دي إيه"، أجلت الموافقة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمراهقين.

وأضافت الشركة - في بيان لها - أن الهدف من ذلك هو السماح للهيئة بوقت أكبر من أجل تقييم المخاطر التي يحتمل أن يتسبب اللقاح في الإصابة بها من أعراض أخرى في الجسم.

وأضافت الشركة أن الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية كانت قد أبلغت شركة موديرنا أنها تحتاج إلى وقت إضافي من أجل تقييم التحليلات الدولية المتعلقة بالمخاطر على القلب بعد لقاح موديرنا.

وأوضحت أن نتائج التقييم لن تظهر إلا في غضون 12 ـ 17 أسبوعا وحتى شهر يناير المقبل.

ويذكر أنه كانت هناك تقارير أفادت بمخاطر صحية ذات صلة بلقاح شركتي فايزر وموديرنا وخصوصا بين الصبيان والشباب.​

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لقاح موديرنا شركة موديرنا الأمريكية مجال التكنولوجيا الحيوية الهيئة الأمريكية للأغذية والأدوية

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