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ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في روسيا إلى 26 شخصا

03:59 م السبت 09 أكتوبر 2021
ارتفاع ضحايا الكحول المغشوش في روسيا إلى 26 شخصا

الشرطة الروسية

موسكو - (د ب أ):

ارتفع عدد الأشخاص الذين توفوا، بعد تناولهم كحول مغشوشا في روسيا إلى 26 شخصا، طبقا لما ذكرته السلطات في منطقة "اورينبورج".

وارتفعت حصيلة الوفيات بشكل كبير، منذ ورود أنباء عن تسمم جماعي، في 7 أكتوبر،طبقا لما ذكرته السلطات. والعديد من هؤلاء، الذين توفوا الآن، كانوا بالفعل في غيبوبة.

وأصدر الحاكم الإقليمي، دينيس باسلر نداء عاجلا، للسكان المحليين بالامتناع عن شراء الكحول.

وأضاف أنه تم إجراء عملية تفتيش على نطاق واسع للمتاجر، التي تبيع كحول لإزالة المشروبات غير الآمنة من التداول.

وحذر "حتى يتم الانتهاء من النتائج، ربما يكون تناول الكحول مهددا للحياة".

وذكرت السلطات أنه تمت مصادرة أكثر من 1200 زجاجة.

وتم اعتقال ستة أشخاص، للاشتباه في بيعهم الكحول المغشوش وغير المرخص. ويعتقد أنهم باعوا الكحول، بالأساس في مدينة "اورسك"، بمنطقة "أورينبورج".

روسيا ضحايا الكحول المغشوش الكحول المغشوش منطقة اورينبورج

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