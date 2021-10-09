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فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين في الولايات المتحدة

08:26 ص السبت 09 أكتوبر 2021
فايزر تهدد بإنهاء عمل موظفيها غير الملقحين في الولايات المتحدة

شركة فايزر الأمريكية

نيويورك- (د ب أ/ت ك أ):
أكدت شركة فايزر الأمريكية ضرورة تلقي كل موظفيها الأمريكيين اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بإنهاء عمل من لا يحصل على اللقاح.

وأمرت شركة الأدوية كل الموظفيها والمتعاقدين معها المقيمين في الولايات المتحدة بتلقي التطيعم الكامل بحلول 15 تشرين ثان/نوفمبر، وفقا لمذكرة داخلية صادرة يوم 21 أيلول/سبتمبر وحصلت عليها قناة "نيوز شانيل 3" التابعة لشبكة "سي بي اس".

وأفادت القناة بأن هذا الطلب لا ينطبق على الأشخاص الذين لديهم إعفاءات لأسباب دينية أو طبية.

وأكدت المذكرة أن الموظفين الذين لن يلتزموا بهذا الطلب وليس لديهم أي أعفاء سيجري إقالتهم من العمل.

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