بعد خسارة الانتخابات.. أرمين لاشيت يستقيل من رئاسة حزب ميركل

وكالات:

قدم أرمين لاشيت، الذي كان يعد الخليفة المحتمل للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، استقالته من رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، بعد خسارة الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان أرمين لاشيت، أعرب عن تفاؤله بعد محادثاته مع حزب الخضر في برلين الثلاثاء لتحديد فرص تشكيل ائتلاف للسنوات الأربع المقبلة.

وقال لاشيت إن "الأجواء جيدة". وأقر بوجود خلافات، لكنه قال إنه ليس من الصعب التغلب عليها. وقال إن التحالف مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال يمكن أن يحظى بالدعم الواسع المطلوب "لتحديث ألمانيا".