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فنلندا توقف تطعيم الشباب الذكور بلقاح موديرنا

01:36 م الخميس 07 أكتوبر 2021
فنلندا توقف تطعيم الشباب الذكور بلقاح موديرنا

لقاح كورونا

هلسنكي- (د ب ا):

أوقفت فنلندا تطعيم الشباب الذكور أقل من 30 عاما بلقاح موديرنا ضد فيروس كورونا بسبب خطورة الاصابة بالتهاب في القلب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ميكا سالمينين رئيس إدارة الأمن الصحي، قوله إن معهد الصحة الفنلندي أوصحى بتوزيع لقاح فايزر على الشباب الذكور.

وأضاف أنه في حال حصل شاب على الجرعة الأولى من لقاح من موديرنا، يمكن أن يحصل على الجرعة الثانية من لقاح فايزر.

ويأتي قرار فنلندا بعد يوم من إعلان السويد والدنمارك عن تعليق التطعيم بلقاح موديرنا للشباب بسبب آثاره الجانبية المحتملة.

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