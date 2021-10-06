اليمن يطالب المجتمع الدولي بإدانة أنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية

اليمن - (أ ش أ)

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة إنشطة مليشيا الحوثي الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار، والقيام بمسئولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ، مشيرا إلى أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وتهديدها الخطير والمستمر لخطوط الملاحة الدولية تؤكد أهمية ردعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وأوضح الارياني -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - أن استمرار مليشيا الحوثي في إنتاج وتصنيع الزوارق المتفجرة، واستخدام ميناء الحديدة كمواقع لتجميع وتفخيخ تلك الزوارق ومنطلق لتهديد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية، يؤكد استغلالها اتفاق السويد لتنفيذ أنشطتها الارهابية وتهديد المصالح الدولية .

وثمن الارياني الجهود الاستثنائية التي يبذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إجهاض العمليات الإرهابية التي تخطط لها مليشيا الحوثي ودورها المتواصل منذ الانقلاب في حماية خطوط الملاحة وحركة التجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر‏.