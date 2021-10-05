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رئيس تونس يؤكد ضرورة التسريع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب

11:51 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
رئيس تونس يؤكد ضرورة التسريع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب

الرئيس التونسي قيس سعيد

تونس - (أ ش أ)

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التأكيد على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة للبلاد تلبي آمال الشعب التونسي وتحقق تطلعاته.

جاء ذلك خلال استقباله السيدة نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج الرئاسي، حيث اطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.

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قيس سعيد رئيس تونس تونس نجلاء بودن

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