رئيس تونس يؤكد ضرورة التسريع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب

تونس - (أ ش أ)

جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، التأكيد على ضرورة التسريع في تشكيل حكومة جديدة للبلاد تلبي آمال الشعب التونسي وتحقق تطلعاته.

جاء ذلك خلال استقباله السيدة نجلاء بودن المكلفة بتشكيل الحكومة التونسية، مساء اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج الرئاسي، حيث اطلع على مدى التقدم الحاصل على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة.